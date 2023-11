Erste „Null“ für Gladbachs Torwart Eine Tatsache spricht besonders für Moritz Nicolas

Die Elf hat Moritz Nicolas Glück gebracht. Wobei sich die aktuelle Nummer eins Borussias dieses Glück mit starken Leistungen in den vergangenen Wochen erarbeitet und somit verdient hat. In seinem insgesamt elften Spiel in Gladbachs Profi-Team blieb er beim 4:0 gegen den VfL Wolfsburg erstmals ohne Gegentor. „Endlich die Belohnung für viele starke Leistungen. Weiße Weste für Mo“, schrieb Borussia anerkennend und zu Recht in einem Post in den sozialen Netzwerken.