Fazit zum 3:1 gegen Ipswich Für Gladbach-Coach Seoane gab es gleich zwei Ärgernisse

„Wir hatten in der ersten Halbzeit zu viele technische Fehler, in der zweiten Halbzeit haben wir dann gut gespielt. Insgesamt war es als Abschluss des Trainingslagers schon wichtig, zu gewinnen“, sagte Weigl. Er schnappte sich nach dem Foul Plea und dem Elfmeterpfiff den Ball und schoss mitten ins Tor. Er war froh über seinen Einschuss, aber „ich freue mich auch für Tim, dass er die beiden Tore gemacht hat. Das gibt ihm sicher ein extrem gutes Gefühl“, sagte Weigl. Dass es „nur“ gegen eine U21 ging, war „uns am Ende egal, wir haben uns gesagt: Wir nehmen den Test an, wie er ist.“