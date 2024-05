Borussias Training am Mittwoch Seoane zurück – dafür fehlen weitere drei Profis

Der Gefoulte durfte selbst antreten: Nathan Ngoumou war von Manu Koné zu Fall gebracht worden, weswegen es im Elf-gegen-Elf der Borussen beim Training am Mittwochvormittag Strafstoß gab. Ngoumou lief an, verwandelte gegen Jan Olschowsky und reckte jubelnd die Arme in die Höhe. Es war der dritte und letzte Treffer in dem Trainingsspiel von Sechzehner zu Sechzehner im Borussia-Park, zuvor hatten für Ngoumous Team bereits Jordan Siebatcheu und Florian Neuhaus getroffen.