Gladbach-Trainer Seoane nach Tiefschlag im Pokal „Mit der Enttäuschung und den Emotionen sollte man Ruhe walten lassen“

Dass dieser Abschied völlig unnötig war, stand außer Frage nach diesen 94 Minuten, in denen Borussia in der dritten Minute der Nachspielzeit den entscheidenden Schlag in Form des Saarbrücker Siegtores kassierte. „Man kann es in wenigen Worten zusammenfassen: In der ersten Halbzeit hatten wir genügend Situationen, um mehr rauszuholen. Und in der zweiten Halbzeit hatten wir mehr Schwierigkeiten durch den tiefen Block des Gegners und haben wenig Räume gefunden. Da waren wir ineffizient“, monierte Seoane.