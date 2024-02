Nach Bayern-Spiel Seoane legt den Schalter schnell um auf Gladbachs nächste Herausforderung

„Wir hatten mehr Ballbesitz als in der ersten Halbzeit, aber waren immer noch nicht mutig genug mit Ball. Das war das, was fehlte, um Bayern in Verlegenheit zu bringen. Dann führen zwei individuelle Fehler zur Niederlage. Fakt ist, wenn du mehr individuelle Fehler machst, verlierst du das Spiel verdient“, sagte Virkus. So blieb bei den Gladbachern das Gefühl, besser gespielt zu haben als in der Vorwoche bei Bayer Leverkusen, wenngleich es dort gelungen war, mit Glück und Geschick einen Punkt mitzunehmen.