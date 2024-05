2:2 in der Nachspielzeit So ordneten Seoane und Virkus Borussias späten Punktgewinn in Bremen ein

Werder Bremen hatte sich zum Jubiläum einen anderen Spielausgang gewünscht: Im 2000. Bundesligaspiel, was zugleich das 1000. Heimspiel im Oberhaus war, kassierte Bremen in der Nachspielzeit den Elfmeter, den Florian Neuhaus zum 2:2-Endstand für die Borussia verwandelte. So wurde es Werders 500. Unentschieden in der Bundesliga – trotzdem konnte Trainer Ole Werner danach konstatieren: „Wir haben nun auch rechnerisch unser Saisonziel erreicht und zum zweiten Mal in Folge den Klassenverbleib geschafft. Da gibt es einige Mannschaften, die gerne mit uns tauschen würden.“