Spiel in Wolfsburg gedreht Wie Seoane den defensiveren Ansatz in Wolfsburg erklärte – und was er lobte

Es war also einiges anders am Sonntagabend bei Borussia – und doch gab es auch Altbekanntes. So geriet Gladbach mal wieder mit dem ersten Angriff des Gegners in Rückstand: Ein Pass von Mattias Svanberg hebelte praktisch die gesamte Gladbacher Mannschaft aus, Ridle Baku vollendete in der siebten Minute zum 1:0. „Das zieht sich ein bisschen durch unsere Saison“, sagte Schmadtke zum erneuten frühen Gegentor.