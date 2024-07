Borussia-Training am Montag Seoane übt offensive Abläufe, Jantschke bleibt „Fußballgott“

Das will Gerardo Seoane auch mit seinem Team in Sachen spielerische Qualität tun. Da gab es doch einige berechtigte Kritik in der vergangenen Saison, so recht war noch kein Schema zu erkennen. Weswegen der Schweizer schon gleich zu Beginn der Vorbereitung ausführlich an Abläufen arbeitet. Unterbrochen wurden die Spielformen durch Läufe, das sind die Minuten, die den Profis so richtig weh zum, zumal bei 27 Grad Celsius auf dem Trainingsplatz.