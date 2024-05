Borussias Start in die Woche „Solche Dinge kommen im Fußball vor“ – Seoane spricht über Neuhaus

Auf die Dissonanzen zwischen Neuhaus und Seoane vom Wochenende deutete auf dem Trainingsplatz am Dienstag nichts mehr hin. Der 27-Jährige hatte sich in Bremen den Ball geschnappt in der Nachspielzeit und den Strafstoß zum 2:2 ausgeführt, obwohl Julian Weigl oder Tomas Cvancara eingeteilt waren. „Es gab von unserer Seite wegen des Elfmeters keine großen Diskussionen in den vergangenen Tagen. Flo hat sich nicht an eine Anweisung gehalten, solche Dinge kommen im Fußball vor, wir haben das intern aufgearbeitet“, sagte Seoane in einer Medienrunde.