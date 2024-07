„Haben einiges liegen gelassen“ Wie Gladbachs Trainer Seoane das erste Testspiel gesehen hat

In der Rückwärtsbewegung habe es den Borussen allerdings in einigen Situationen „an einer guten Kontersicherung“ gefehlt. Chancen auf den zwischenzeitlichen Führungstreffer hatte Wegberg-Beeck vor allem ab der Mitte der ersten Hälfte, der einzige Treffer vor der Pause gelang aber Ranos an seinem 21. Geburtstag nach einem Querpass von Kleindienst in der 45. Minute.