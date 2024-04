Personallage Vier Spieler stehen Gladbach gegen den BVB nicht zur Verfügung

Koné könnte Borussia, wenn alles optimal läuft, am 31. Spieltag gegen Union Berlin wieder zur Verfügung stehen, spätestens in der Woche danach. In Christoph Kramer fällt gegen den BVB ein weiterer zentraler Mittelfeldspieler aus, der 33-Jährige hat in dieser Woche krankheitsbedingt noch nicht am Mannschaftstraining teilnehmen können, gehörte unter Seoane in der Bundesliga aber auch erst einmal zur Startelf.