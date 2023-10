Gladbachs Franzose Was die Personalie Koné für Seoane schwierig macht

Der Pokal hat eigene Gesetze. Unter anderem, was Sperren angeht. Die in der Bundesliga verhängten zählen in diesem Wettbewerb nicht. Was bedeutet: Der im Liga-Spiel gegen Heidenheim und am Samstag beim SC Freiburg rotgesperrte Manu Koné ist am Dienstag gegen Heidenheim (20.45 Uhr) spielberechtigt. Dass Koné, wenn er fit ist, immer ein Thema für die Startelf ist, liegt auf der Hand, schließlich ist er als Motor im Mittelfeld wichtig und in seiner Art einzigartig im Gladbacher Kader. „Das einzig Gute an der Roten Karte von Köln ist, dass Manu im Pokal spielberechtigt ist. Er wird Teil des Kaders sein, da er wichtige Qualitäten und Dynamik mitbringt“, sagte Trainer Gerardo Seoane.