Nächste Aufgabe in der Bundesliga Gladbach reist mit vielen Offensiv-Optionen nach Freiburg

Mönchengladbach · Am Samstag wird Borussia einen erneuten Anlauf nehmen, um mal wieder zwei Bundesligaspiele in Folge zu gewinnen. Gerade in der Offensive hat Gerardo Seoane dazu viele personelle Optionen. Was Gladbachs Coach über Tomas Cvancara, Jordan und Franck Honorat sagte.

02.11.2023, 14:32 Uhr