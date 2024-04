Besondere Woche für Gladbachs Gegner So ordnet Seoane den „Atletico-Faktor“ im Spiel gegen Dortmund ein

In der laufenden Saison war Borussia dagegen erstaunlich selten in der Situation, auf ein Team zu treffen, das am Ende einer Englischen Woche steht. Bislang war das nur jeweils gegen RB Leipzig der Fall, die Sachsen gewannen trotz der Belastung in der Champions League beide Spiele – zunächst 1:0 in Gladbach und im Rückspiel 2:0 daheim. Trotzdem taugt gerade Leipzig am besten als Vorlage für die Aufgabe am kommenden Samstag.