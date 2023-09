Vor Borussias Bochum-Spiel Offensiv-Duo bereitet Gladbachs Trainer Seoane Sorgen

Nicht nur Plea war am Dienstag vorzeitig mit dem Training durch, auch Nico Elvedi, Manu Koné und Luca Netz fehlten, als die Borussen die Spielform zum Schluss der Einheit angingen. Bei dem Trio ging es allerdings nur um die Steuerung der Belastung, alle drei hatten am Samstag nach langer Pause wieder von Beginn an gespielt. Das dürfte auch am Samstag der Fall sein. So wie trainiert wurde am Dienstag, dürfte das defensive Dreier- beziehungsweise Fünferketten-Konstrukt erneut die Variante für Bochum sein.