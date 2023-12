„Schritt nach vorn gemacht“ Seoane lobt Weigl – wo Gladbachs Sechser aber noch zulegen muss

Für Gerardo Seoane, den Trainer von Borussia Mönchengladbach, ist die Sechser-Position eine der kompliziertesten im Fußball. „Der Job ist so kompliziert, weil er eine unheimliche Verantwortung hat auf dem Platz. In allen Spielphasen: Im Spielaufbau, in der Umsetzung, wie man spielen möchte, ist er der Dreh- und Angelpunkt“, sagte Seoane. Er hat die Verantwortung, die Aufgabe zu übernehmen, Julian Weigl übertragen.