„Duelle auf letzter Linie gewonnen“ Gladbach-Coach Seoane verteilt nach Testspiel Lob an einen Rückkehrer

Grant-Leon Ranos, der sein drittes Tor in der Vorbereitung erzielte, und Nathan Ngoumou, der das Tor nach dem starken Tiefenpass von Florian Neuhaus in einer Umschaltsituation vorbereitete, bekamen ein Sonderlob des Trainers. „Jeder Spieler gibt seine Bewerbung ab, heute waren es Grant und Nathan. Es war eine Situation, in der wir uns unter Druck im Spielaufbau lösen können. Es ist ein wichtiger Punkt, dass man es schafft, wenn der Gegner presst, kontrolliert aus so einer Situation zu kommen, um dann die Räume zu nutzen“, sagte Seoane.