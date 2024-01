Fehlerhaft und wankelmütig Seoanes Zwei-Stufen-Plan gegen Borussias Anfälligkeit

Gerardo Seoane hat die Zeit seit dem Trainingsauftakt am 2. Januar eingeteilt in zwei Abschnitte. Die ersten zehn Tage definierte Borussias Trainer als Vorbereitung, da ging es darum, allgemeine Grundlagen zu schaffen, körperlich und fußballerisch. Es war sozusagen ein Winter-Trainingslager daheim. Die Rahmenbedingungen im Borussia-Park geben das her, mal abgesehen vom Wetter, das in südlichen Gefilden doch angenehmer ist. Der freie Tag am Donnerstag war eine Zäsur, nun wird ganz konkret hingearbeitet auf das Spiel gegen den VfB Stuttgart am Sonntag (17.30 Uhr).