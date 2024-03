„Emotionskontrolle“ als Faktor Mit welchem Personal Borussias Trainer Seoane im Derby planen kann

Das Thema für das Derby dürfte also sein: Gladbach bläst zur Attacke. Gegen den VfL Bochum im Heimspiel zuvor hat sich das ausgezahlt, fünf Tore schossen die Borussen und gönnten dem Gegner nur zwei, in etwa so würden sich die Fans es auch am Samstag wünschen gegen die Kölner Abstiegskämpfer. Die haben einen ähnlichen Ansatz wie Bochum: unangenehm sein. Damit konnte Gladbach vor zwei Wochen gut umgehen, in Mainz dann weniger.