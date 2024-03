„Nicht angenehmer geworden“ Gladbachs seltsame Beziehung zu Problemgegner FSV Mainz

Wenn Fußball so einfach wäre, wie es manchmal scheint, würde die Borussia aus Mönchengladbach einfach da weitermachen, wo sie am vergangenen Samstag gegen den VfL Bochum aufgehört hat. Sie würde fröhlich nach vorn spielen auch beim FSV Mainz 05, ganz so wie es in der DNA eines Klubs, der einst als „Torfabrik“ firmierte, hinterlegt ist.