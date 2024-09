Gladbach gegen Stuttgart Seoanes Option Hack wirkt sich auch auf Plea aus

Borussias Trainer Gerardo Seoane schaut ebenso interessiert wie besorgt hin, wenn seine Spieler mit ihren Nationalmannschaften unterwegs sind. Einmal, weil er sehen will, wie sie sich geben. Zum anderen, und das ist fast das Wichtigste, hofft er, dass alle gesund zurückkommen. Das ist in der just zu Ende gegangenen Abstellungsperiode der Fall. „Bis auf die Langzeit-Verletzten sind alle Spieler gesund und stehen zur Verfügung“, sagte Seoane am Donnerstag mit Blick auf das Ligaspiel am Samstag (15.30 Uhr) gegen den VfB Stuttgart.