Außenseiter-Rolle vorbei Warum Borussia jetzt schnell in den Favoriten-Modus schalten muss

Borussia ist glimpflich davongekommen: Mit einem Punkt aus den beiden Partien bei Bayer Leverkusen (0:0) und dem FC Bayern (1:3) hätten die Gladbacher wohl auch im Vorfeld leben können, letztlich waren sie in München sogar näher an einem Punktgewinn, als es das Ergebnis vermuten lässt. Dass Trainer Gerardo Seoane mit seiner Mannschaft in keinem der Spiele untergegangen ist, dürfte es etwas vereinfachen, einen Haken hinter die Duelle zu machen.