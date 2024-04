Nach Comeback gegen Freiburg Warum Plea und Cvancara nun bei Borussia unter Druck sind

Alassane Plea und Tomas Cvancara als Torschützen in einem Spiel – das hatte es zuletzt beim 4:0 gegen den VfL Wolfsburg gegeben, das war am 10. November 2023. Fast vier Monate sind seither vergangen und die meiste Zeit davon fehlten beide, Cvancara verpasste 13 Spiele, Plea siebeneinhalb. Nun gegen den SC Freiburg kamen beiden nach etwas mehr als einer gespielten Stunde zum Comeback, Seite an Seite, wie damals gegen Wolfsburg. Dort steht Sonntag das Rückspiel beim VfL an.