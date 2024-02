Borussias Langzeitverletzte Seoane attestiert Omlin und Cvancara Fortschritte

„Alle Spieler, die Anfang der Woche fraglich waren, haben die ersten ein, zwei Einheiten reduziert trainiert oder gar nicht. Am Donnerstag waren alle im Training an Bord“, fasste Seoane zusammen, der damit selbst in der Offensive einiges an Auswahl haben dürfte für die kommende Aufgabe bei RB Leipzig am Samstag um 18.30 Uhr. Denn auch Alassane Plea, der nach seiner Fußprellung gegen Darmstadt nur als Joker in die Partie kam, sollte wieder eine Option für die Startformation sein.