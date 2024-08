Seoane-Assistent mit Spezialauftrag Darum ist Guido Streichsbier nun Gladbachs Doppel-Ausbilder

Guido Streichsbier ist Co-Trainer von Gladbachs Chefcoach Gerardo Seoane. Als solcher ist er in der neuen Saison noch mal anders eingebunden, denn Seoane arbeitet oft positionsspezifisch in Gruppen, die dann von Streichsbier und Patrick Schnarwiler, Seoanes anderem Assistenten, betreut werden. „Es ist wichtig, individuell zu arbeiten“, sagt Manager Roland Virkus. An der Stelle werden die Co-Trainer mehr eingebunden als in der Vorsaison.