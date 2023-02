Auftaktsieg ohne Glanz Borussias U23 behält Platz zwei in der Regionalliga

Mit seinem fünften Saisontreffer schloss Meuer zu Torben Müsel auf Platz zwei der internen Torschützenliste auf. Müsel debütierte am Sonntag für Rot-Weiss Essen in der 3. Liga und stand dabei gegen den MSV Duisburg gleich in der Startelf. Für die Entscheidung in Düsseldorf sorgte der eingewechselte Phil Beckhoff in der 75. Minute, Telalovic lieferte die Vorlage.