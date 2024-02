22 Punkte nach 21 Spielen Borussias Ausbeute erinnert an ihre tristesten Bundesliga-Zeiten

Andrej Kramaric gestaltete den Schlusspunkt des 21. Spieltags gnädig aus Sicht der Gladbacher. Hätte der Angreifer der TSG 1899 Hoffenheim in der Nachspielzeit nicht den 1:1-Ausgleich im Heimspiel gegen den 1. FC Köln erzielt, wären die Kölner bis auf vier Punkte herangerückt. So bleiben es zumindest sechs Zähler – wobei der Abstand sich am kommenden Spieltag verringern könnte: Denn während Gladbach in Leipzig antritt, hat Köln Heimrecht und empfängt Werder Bremen.