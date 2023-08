Borussias neue Kader-Struktur Was Seoanes Wechsel gegen Leverkusen zeigen

Reizthemen der vergangenen Saison waren – unter anderem – die Wechsel-Zeitpunkte, die Ex-Trainer Daniel Farke gewöhnlich wählte. Und zwar meist viel zu spät, wie die breite Fanschaft fand. So gab es stets aufgeregte Kommentare in den einschlägigen Foren in den Schlussphasen vieler Gladbach-Spiele. Dass zudem selten junge Männer ins Spiel kamen, weder von Beginn an noch spät, war ebenfalls ein ständiger Aufreger für die Borussia-Freunde.