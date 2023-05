Choreo beim Augsburg-Spiel Schweizer Gladbach-Fanklub feiert den 30. Geburtstag

60 Mitglieder hat der Fanklub heute - und feierte am vergangenen Wochenende in Gladbach seinen 30. Geburtstag. Unter anderem gab es am Samstag zu Beginn der zweiten Halbzeit gegen den FC Augsburg eine Choreo der Schweizer: Ein überdimensionales Trikot (das schwarze, in dem Borussia 1996 beim FC Arsenal siegte) mit Schweizer Flagge und Borussen-Raute, dazu gab es ein Fahnenmeer in Rot-Weiß-Schwarz-Weiß-Grün – die Verbindung zwischen der Schweiz und Borussia wurde so illustriert.