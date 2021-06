EM-Borussen : Christensen und Lainer lassen auch die Schweizer jubeln

Serie Mönchengladbach Der Montag bot einen EM-Abend mit vielen Gladbacher Geschichten. Andreas Christensen traf fulminant, Stefan Lainer feierte Historisches, und am Ende durfte auch Borussias Schweiz-Quartett aufatmen.

Es waren letztlich nur etwa 27 Stunden, in denen Borussias Schweizer nach ihrem Sieg gegen die Türkei um das Weiterkommen bangen mussten. Am späten Montagabend hatten sie bereits Gewissheit: Als einer der vier besten Gruppendritten ziehen Yann Sommer, Nico Elvedi, Denis Zakaria und Breel Embolo mit der Nati ins EM-Achtelfinale ein. Zu verdanken hatten sie diese schnelle Entscheidung unter anderem auch einem aktuellen Mitspieler und zwei ehemaligen Gladbachern.

Denn auch Österreichs 1:0-Erfolg über die Ukraine sowie der 4:1-Erfolg Dänemarks gegen Russland sorgten dafür, dass sich die Gruppendritten aus den Gruppen B und C schon einmal hinter den Schweizern einsortieren mussten. Somit gab es viele glückliche Gladbacher am Montagabend.

Stefan Lainer hatte mit Österreich vorgelegt und durch den Sieg gegen den direkten Konkurrenten Ukraine noch den Sprung auf den zweiten Tabellenplatz in der Gruppe C geschafft. Damit feierte die österreichische Mannschaft, der Valentino Lazaro aufgrund eines Muskelfaseranrisses im Oberschenkel derzeit nicht helfen kann, nicht nur den erstmaligen Einzug in die K.o.-Phase einer Europameisterschaft, sondern sie absolviert kommenden Samstag in London gegen Italien ihr erstes K.o.-Spiel überhaupt bei einem großen Turnier seit der Weltmeisterschaft 1954. Lainer selbst trug seinen Teil zum historischen Erfolg bei, indem er diesmal in einer Viererkette als Rechtsverteidiger auflief und trotzdem erneut häufig die Gelegenheit hatte, das eigene Angriffsspiel mit anzukurbeln.