Warten auf den ersten Sieg Fehlstarts hat Borussia meist erstaunlich gut gemeistert

Dass der Dreier in Darmstadt ausblieb, führte nun zum fünften Mal dazu, dass bei Borussia auch nach vier Partien kein Sieg auf der Habenseite steht. 1996/97 folgte am fünften Spieltag gegen den Hamburger SV (3:0) die Erlösung, 2015/16 am sechsten Spieltag gegen den FC Augsburg (4:2). Am längsten warteten Verein und Fans in den Saisons 1986/87 und 1990/91, als es erst am achten Spieltag klappte – mit Siegen gegen Bayer Leverkusen (2:1) beziehungsweise Hertha BSC (2:0) auch jeweils daheim. Und jeweils gelangen die erlösenden Dreier noch im Kalendermonat September. Ob das gute Omen für die Partie am Samstag gegen RB Leipzig sind?