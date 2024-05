Kaum schlechtere Spielzeiten Borussias Heimbilanz wirkt sich deutlich auf die schwache Saison aus

Am Ende genügte Borussia im letzten Heimspiel der Saison ein 1:1 gegen Eintracht Frankfurt – um in Verbindung mit dem Sieg des 1. FC Köln gegen Union Berlin am 33. Spieltag den Klassenverbleib gesichert zu haben. Einen Sieg zum Abschluss im eigenen Stadion gab es nicht – wie so häufig in der Saison. Allerdings hatten andere Punktverluste im Verlauf der Spielzeit für deutlich mehr Enttäuschung gesorgt.