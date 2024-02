Einzigartige Tabellen-Konstellation Gladbach ist Nutznießer der schwachen Bundesliga – an der falschen Stelle

In den Niederlanden hätte Borussia Mönchengladbach vier Punkte Vorsprung, in Frankreich drei, in Portugal zwei und in der 2. Bundesliga gar nur einen. Schon der Vergleich mit anderen 18er-Ligen zeigt: Dass der Puffer auf Platz 16 in der Bundesliga noch sechs Punkte beträgt, obwohl Borussia selbst nur 22 in 21 Spielen gesammelt hat, ist vor allem glückliche Fügung. Der Blick in die Vergangenheit verstärkt diesen Eindruck noch einmal erheblich.