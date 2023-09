Vom Kurzzeit-Vertrag bis zum Klimagerät Verletzte Torhüter sorgten in Gladbach schon häufiger für erstaunliche Geschichten

Wenn sich Borussias Profis in der kommenden Woche auf das nächste Bundesligaspiel beim Aufsteiger SV Darmstadt 98 vorbereiten, werden bei dem ein oder anderem vermutlich auch Erinnerungen an den letzten Gladbacher Auftritt am Böllenfalltor hochkommen. Das enttäuschende 1:2 in der zweiten Runde des DFB-Pokals im vergangenen Oktober hatte einen zusätzlichen bitteren Beigeschmack: Denn Borussias Stammtorwart Yann Sommer knickte damals früh in der Partie böse um und zog sich einen Bänderriss im Sprunggelenk zu.