Borussias 1:0 nach 21 Sekunden Wer noch schneller war als Hack und was viele Blitztore verbindet

Robin Hack hat mit seinem 1:0 nach 21 Sekunden gegen den VfB Stuttgart für Borussia ausgeglichen. Was sich zunächst einmal schräg liest, ist schnell erklärt. Der „Ausgleich“ bezieht sich auf die Gladbacher Blitztore-Historie in der Bundesliga: Am Sonntag erzielten die Borussen zum 14. Mal ein Tor in der ersten Minute einer Bundesligapartie – genauso viele Gegentore haben sie bislang innerhalb der ersten 60 Sekunden im Fußball-Oberhaus kassiert. Und auch ansonsten ist damit jetzt vieles ausgeglichen, denn zum zehnten Mal gelang ein derart schnelles 1:0 zu Hause, genauso oft gab es den 0:1-Rückstand auswärts.