„Schmalerer Kader“ im Check Ist Borussia für Ernstfälle gewappnet?

In den letzten Wochen des Sommer-Transferfensters ist Borussias Kader noch deutlich geschrumpft. Der Vertrag mit Christoph Kramer wurde ausgelöst, Oscar Fraulo an den FC Utrecht verliehen und Manu Koné an die AS Rom verkauft. Auf der Gegenseite gab es keinen Zugang mehr, so dass der Kader nun 26 Spieler umfasst – der vierte Keeper Jan Olschowsky ist da eingerechnet. Womöglich wird es einen weiteren Abgang geben, sollte Angreifer Grant-Leon Ranos in den kommenden Tagen noch verliehen werden.