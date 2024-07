Sportdirektor nur ein Jahr bei Borussia Schmadtkes schneller Abschied hat Folgen für Virkus

David Zibung und Nils Schmadtke haben als Spieler jeweils Torwarthandschuhe getragen – der eine für den FC Luzern, der andere in der Jugend unter anderem für Borussia Mönchengladbach. Dass Zibung nur Schmadtkes indirekter Nachfolger ist in Gladbach, war beim Trainingsauftakt auch an der Kleiderwahl festzumachen: Der 41-jährige Schweizer lief an der Seite von Chefcoach Gerardo Seoane und dessen Assistenten in schwarzen Sportklamotten auf den Platz, inklusive kurzer Hose und Fußballschuhen. Schmadtke war immer in Alltagskleidung zu sehen gewesen.