Vom Torwart bis zum Stoßstürmer Auf diesen Positionen gibt es Schlüsselduelle zwischen Borussia und Stuttgart

Gewiss, es gibt da noch den Aufsteiger 1. FC Heidenheim, der nach 16 Spieltagen auf einem hervorragenden neunten Tabellenplatz steht. Trotzdem darf wohl am Ende der Hinrunde der VfB Stuttgart als die positivste Überraschung der Bundesliga bezeichnet werden – schließlich schaffte der aktuelle Tabellendritte am Ende der vergangenen Saison nur über die Relegation den Klassenverbleib. Der VfB spielt bislang eine bärenstarke Saison, doch Borussia wird ihm am Sonntag (17.30 Uhr/Dazn) ein Bein stellen wollen, um erstmals in der laufenden Spielzeit gegen ein Team der aktuellen Top Sechs zu punkten.