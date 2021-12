Leser-Noten zum 2:3 gegen Frankfurt : Zwei Borussen schneiden beim Votum der Leser deutlich schlechter ab

Interaktiv Wir hatten die RP-Leser um die Beurteilung der Borussen bei der 2:3-Heimniederlage gegen Eintracht Frankfurt gebeten. Insgesamt viel das Votum etwas schlechter aus als das der Reporter. Ein Gladbacher indes wurde von den Lesern aber etwas besser beurteilt.

Am Ende stand die vierte Niederlage in Folge: Borussias 2:3 im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt wurde zur erneuten Enttäuschung – auch wenn die Leistung gegenüber den Vorwochen wieder etwas verbessert war. Das sahen nicht nur die Borussia-Reporter so, sondern auch die RP-Leser, die wir wieder um die Benotung der Borussen gebeten hatten. Indes lag der Notenschnitt bei den Lesern, der fast genau eine glatte 4 ergab, etwas unter dem unserer Reporter, der mit 3,73 etwa bei einer 4+ lag.