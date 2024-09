Später Sieg gegen Union Seoane lobt sein Team – Svensson hadert mit der Nachspielzeit

Gerardo Seoane reagierte sofort: Kaum hatte Tomas Cvancara in der sechsten Minute der Nachspielzeit das 1:0 im Heimspiel gegen Union Berlin erzielt, zeigte der Gladbacher Coach hektisch an, dass er nochmals wechseln wolle. Marvin Friedrich kam in die Partie, um das Ergebnis über die Zeit zu bringen, knapp zwei Minuten später war es dann auch geschafft. „Wir freuen uns, dass uns dieser Lucky Punch gelungen ist und wir nach sieben Monaten wieder einen Heimsieg mit unseren Fans feiern können“, sagte Seoane im Anschluss an den zweiten Saisonsieg – nach dem es lange Zeit in der zweiten Halbzeit nicht mehr ausgesehen hatte.