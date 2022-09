Spielentscheidende Szene für Borussia : Schiedsrichter Aytekin erklärt Itakuras Rot-Pech

Mönchengladbach Ko Itakura sah beim 0:1 gegen Mainz kurz nach der Pause wegen einer Notbremse die Rote Karte. Warum die Entscheidung in dieser spielentscheidenden Szene für Schiedsrichter Deniz Aytekin letztlich nicht knifflig war, und was der Unparteiische zu einem Schlag gegen Ramy Bensebaini sagte.

„Da haben wir eine sehr unglückliche Rote Karte bekommen. Der anschließende Freistoß aus 25 Metern ging genau in den Knick. Irgendwie sind alle Dinge, die im Fußball gegen dich laufen können, heute passiert“, sagte Borussias Trainer Daniel Farke zur spielentscheidenden Szene in der 53. Minute. Einen Vorwurf machte Itakura, der sich nicht anders zu helfen wusste, als den alleine auf Yann Sommer zulaufenden Onisiwo umzureißen, niemand. Vielmehr war das unglückliche Zustandekommens der verhängnisvollen Aktion Thema bei den Borussen.

Denn eigentlich hatte Itakura mit seinen Nebenleuten in der Gladbacher Viererkette den Mainzer Angreifer ins Abseits gestellt. Doch Onisiwos Position war nicht strafbar, da der Ball von einem Gladbacher kam: Nach einem Befreiungsschlag war Itakuras Teamkollege Marvin Friedrich, zur zweiten Halbzeit für den angeschlagenen Nico Elvedi gekommen, mit seinem Gegenspieler Jonathan Burkardt ins Kopfballduell gegangen und hatte den Ball dabei mit dem Rücken in den Lauf Onisiwos gelenkt.

So blieb dem Schiedsrichter auch keine andere Wahl. „Dann ist es unstrittig, dass es ein klares Foul ist und als letzter Mann musst du da die Rote Karte zeigen“, sagte Aytekin zum 97. Platzverweis eines Gladbachers in der Bundesliga. Zuletzt hatte Elvedi gegen RB Leipzig in der Schlussphase der vergangenen Saison Rot gesehen, damals traf Borussia trotz Unterzahl zum entscheidenden 3:1. Ein Happy End gab es diesmal nicht mehr.

Indes wurde nach dem Spiel auch ein möglicher Platzverweis für einen Mainzer Spieler zum Thema. In der ersten Halbzeit hatte der Kapitän der 05er, Silvan Widmer, bei einem Gerangel vor einem Mainzer Freistoß Ramy Bensebaini mit einem Schlag am Kinn getroffen. Geahndet wurde das Vergehen aber nicht. „Wir müssen die Kirche im Dorf lassen. Der eine hält, der andere versucht, sich loszureißen. Er erwischt ihn leicht am Kinn. Für mich ist es eine Gelbe Karte, wenn ich die Bilder so sehe, aber von einem Faustschlag zu reden, wäre viel zu viel. Da muss man aufhören, da wird‘s Detektivarbeit, das hat mit Fußball nichts mehr zu tun“, sagte Schiedsrichter Aytekin.