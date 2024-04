Schicksals-Spiel So prekär ist Borussias Situation vor dem Duell mit Union

Der 31. Spieltag ist für Borussia Mönchengladbach ein 73-Stunden-Spieltag. Der Verein hat sich nach nur drei Siegen in den vergangenen 18 Pflichtspielen in die Lage versetzt, von Freitag- bis Sonntagabend das Geschehen in der Bundesliga sehr breit beobachten zu müssen. Der VfL Bochum legte am Freitag los mit einem 3:2-Erfolg gegen die TSG Hoffenheim, der die erste Bedingung erfüllte, um Gladbach möglicherweise zum großen Verlierer des Wochenendes zu machen.