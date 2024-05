Tanaka, Tzolis, Bernardo, Stöger Vier Gladbach-Kandidaten und eine historische Unterschrift auf der Motorhaube

Montagabend entscheidet sich endgültig, wer als 18. Klub in der neuen Saison in der Bundesliga spielt: Weiterhin der VfL Bochum oder Herausforderer Fortuna Düsseldorf, der mit dem Vorteil des bemerkenswerten 3:0-Hinspielsieges in das zweite Relegationsspiel geht?