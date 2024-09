Borussia-Profis international im Einsatz Scally kassiert historische Niederlage – Reitz und Netz vor EM-Quali

Einen gelungenen Auftakt feierte dagegen Grant-Leon Ranos mit Armenien. Der Abstieg in die C-Liga könnte zum richtigen Zeitpunkt gekommen sein. Denn nun hat Armenien Chancen auf den Gruppensieg, der letztlich ein Ticket für die Play-offs in der WM-Qualifikation bringen könnte im Nachrückverfahren. Beim souveränen 4:1 gegen Lettland bereitete Ranos, in der 84. Minute eingewechselt, das letzte Tor sehenswert vor. Am Dienstag steht die wichtige Partie in Nordmazedonien an beim größten Konkurrenten um Platz eins.