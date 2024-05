Scally und Honorat im Fokus Wie sehr die Außenbahnen das Remis zwischen Borussia und Frankfurt beeinflussten

Angesichts der spielerischen Klasse, die sich im Zentrum gegenüberstand, wäre es am Samstag nicht verwunderlich gewesen, wenn in diesem Bereich das Spiel zwischen Borussia und Eintracht Frankfurt entschieden worden wäre. Manu Koné, Rocco Reitz und Alassane Plea auf der einen, Mario Götze, Farès Chaibi und Omar Marmoush auf der anderen Seite – an Kreativität und Torgefahr mangelte es beiden Teams in der Zentrale nicht.