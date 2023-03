Erfolgshunger trotz Routine Borussia kann sich am SC Freiburg ein Beispiel nehmen

Dass Daniel Farke zwischen 2017 und 2021 mehr als vier Jahre in England gearbeitet hat, schimmert auch jetzt noch immer wieder durch in seinen Antworten auf Reporterfragen. So sagte der 46-Jährige in der vergangenen Woche, die Engländer würden es „another day in the office“ nennen, wenn sich zu viel Routine in einer Mannschaft eingeschlichen hat: ein weiterer Tag im Büro. So jedoch dürfe sich für Borussias Profis kein Spiel in der Bundesliga anfühlen, wie ein Tag wie jeder andere, fügte Farke hinzu – weswegen die Gladbacher ihrem Kader in den kommenden Transferfenstern neue Energie und Gier zufügen wollen.