Letzter Angriff auf die Einstelligkeit Borussias Spielzeit erinnert bislang stark an die Hütter-Saison

Nur 24-mal war Gladbach seit Hütters Einstieg einstellig – gleich zehnmal davon Neunter. Das liegt vor allem an dem guten Start und der Heimstärke unter Daniel Farke 2022/23 – damals rutschte Borussia dauerhaft erst mit dem 22. Spieltag in die untere Tabellenhälfte. Die Hütter-Saison ähnelt dagegen sehr der aktuellen Spielzeit: Damals kamen ein geteilter siebter Platz am ersten Spieltag und zwei neunte Plätze am elften und zwölften Spieltag heraus – am Ende war Gladbach Zehnter. Unter Gerardo Seoane sind es bislang ein geteilter neunter Platz nach dem 4:4 zum Saisonauftakt in Augsburg und ein neunter Platz am elften Spieltag.