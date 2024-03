Saison spitzt sich zu Borussia zwischen Jahrhundert-Chance und Steckerzieher-Gefahr

Für Borussia Mönchengladbach beginnt nach dem 1:1 in Mainz die Crunchtime, die entscheidende Phase der Saison. Binnen vier Tagen stehen für den Klub das Derby gegen den 1. FC Köln und das Viertelfinalspiel im DFB-Pokal beim 1. FC Saarbrücken an. Beide Partien können maßgeblich Einfluss darauf nehmen, wie die Saison 2023/24 in Erinnerung bleiben wird: Als eine Spielzeit, in der sich Gladbach mit einem Derbysieg endgültig von der Abstiegszone absetzte und die Chance auf das Pokalfinale bis Anfang April wahrte? Oder als eine Saison, in der nicht mal ein Derbysieg gelang und Borussia den Traum von Berlin bei einem Drittligisten platzen ließ?