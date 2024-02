Vor dem Bochum-Spiel Borussia übt im Elf-gegen-Elf und mit einem Trainingsgast

Viele Tore bekamen die wenigen Zuschauer am Borussia-Park am Mittwoch ohnehin nicht zu sehen, das Geschehen auf dem verkürzten Spielfeld fand überwiegend im Mittelfeld statt. Gladbachs Trainer Gerardo Seoane nutzte die Einheit, um nach dem Aufwärmen direkt in ein Elf-gegen-Elf zu wechseln. Verzichten musste er dabei auf Luca Netz, der erkrankt fehlte. Sein Einsatz gegen den VfL Bochum am Samstag (15.30 Uhr) ist demnach noch offen. Florian Neuhaus hingegen, der am Dienstag aufgrund muskulärer Probleme pausiert hatte, machte das Training komplett mit. Alassane Plea (Fußprellung) fehlte, der gelbgesperrte Ko Itakura (muskuläre Probleme) trainierte individuell.