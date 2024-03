Personalsituation vor Heidenheim Borussias Trainer stärkt „Wirbelsäule“ Weigl

Dort war Max Wöber nicht mit von der Partie, infolge muskulärer Probleme trainierte er auch am Donnerstag nur „teilintegriert“, sagte der Trainer. In Heidenheim dürften Ko Itakura und Nico Elvedi gesetzt sein, entweder im Zentrum einer Viererkette oder in einer Dreierkette mit Marvin Friedrich. Große Personalüberraschungen deuten sich nicht an, Seoane stärkte auch seinem gesetztesten Feldspieler den Rücken: Julian Weigl war in Saarbrücken der entscheidende Ballverlust vor dem 1:2 unterlaufen.